Provinciali Ferrante | A Salerno Fi raddoppia buon lavoro ai due nuovi consiglieri

Le recenti elezioni provinciali di Salerno hanno portato all’elezione di Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo, i due consiglieri più votati del centrodestra, confermando la presenza di Forza Italia nella governance locale. Con questa doppia nomina, il partito rafforza la propria rappresentanza in provincia, evidenziando un risultato che contribuisce a delineare il quadro politico nella regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Le elezioni provinciali di Salerno confermano la leadership politica di Forza Italia, che raddoppia i seggi grazie all’elezione di Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo, i due consiglieri più votati di tutto centrodestra. La fiducia degli amministratori dimostra che siamo il partito del fare, della politica virtuosa e del buon governo. Forza Italia in Campania è in costante crescita e lo dimostrano i risultati elettorali, con l’11% dei consensi alle regionali, e il boom di iscritti. Buon lavoro a Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo, che saranno impegnati a portare in Consiglio provinciale le istanze dei territori e a rappresentare un autorevole e solido punto di riferimento per i cittadini della provincia di Salerno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

FDI E FORZA ITALIA, NUOVA PROVA DI FORZA CON LE PROVINCIALI DI SALERNO; TULLIO FERRANTE (FORZA ITALIA): “CAMPANIA PROTAGONISTA PER MOBILITAZIONE 23 GENNAIO PER SILVIO BERLUSCONI”.

