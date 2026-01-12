Provincia di Salerno il PD domina il nuovo Consiglio | ecco tutti gli eletti

Il nuovo Consiglio provinciale di Salerno è stato ufficialmente definito, con il Partito Democratico che si conferma come la forza principale. L’esito delle elezioni ha delineato un quadro politico chiaro, evidenziando anche il ruolo delle liste civiche e delle forze di opposizione presenti sul territorio. In questa analisi, si approfondiscono i nomi degli eletti e le dinamiche che hanno caratterizzato il voto, offrendo una panoramica completa della situazione politica locale.

Il nuovo Consiglio provinciale di Salerno è ufficialmente definito. Lo scrutinio delle elezioni provinciali ha consegnato un quadro politico chiaro, in cui il Partito Democratico si afferma come forza largamente maggioritaria, ma con una composizione dell'assemblea che riflette anche il peso delle liste civiche e delle forze di opposizione presenti nei territori. Il PD conquista sette seggi, confermandosi asse portante dell'ente. Un risultato che consolida la leadership del gruppo democratico all'interno del Consiglio e che avrà un ruolo centrale nella gestione amministrativa della Provincia.

