Proteste in Iran Pegah Moshir Pour | I cecchini mirano direttamente alla testa di chi scende in strada Fate presto Negoziare con questo regime significa legittimare le sue brutalità
Le proteste in Iran continuano a coinvolgere ampi settori della popolazione, protestando contro il regime di Khamenei. Pegah Moshir Pour denuncia la brutalità della repressione, evidenziando come i cecchini mirino direttamente ai manifestanti. La situazione resta critica, e mentre le manifestazioni persistono, cresce l’appello internazionale a trovare soluzioni che evitino ulteriori violenze e garantiscano rispetto dei diritti umani.
Continuano nel Paese enormi proteste contro il regime di Khamenei, in risposta la repressione è sempre più violenta. La polizia alle famiglie: «Tenete i vostri figli lontani dalle rivolte». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: L’attivista Pegah Moshir Pour racconta le proteste in Iran: “Repressione militare e digitale senza precedenti”
L’attivista Pegah Moshir Pour racconta le proteste in Iran: “Repressione militare e digitale senza precedenti” - it l’attivista Pegah Moshir Pour racconta cosa sta accadendo durante le proteste in Iran. fanpage.it
Tra le oltre 192 vittime citate dalle Ong nelle proteste in Iran è stata identificata Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda allo Shariati College di Teheran. Lo riporta l’ong Iran Human Rights, riferendo di aver avuto dettagli sull’uccisione - facebook.com facebook
In Iran le proteste contro il regime e la gestione della politica economica dilagano anche nelle moschee del Paese: nelle immagini l'attacco a quella di Abuzar a Teheran. Alcuni manifestanti entrano nel luogo di culto armati di spranghe e bastoni. La moschea x.com
