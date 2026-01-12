Proteste in Iran Pegah Moshir Pour | I cecchini mirano direttamente alla testa di chi scende in strada Fate presto Negoziare con questo regime significa legittimare le sue brutalità

Le proteste in Iran continuano a coinvolgere ampi settori della popolazione, protestando contro il regime di Khamenei. Pegah Moshir Pour denuncia la brutalità della repressione, evidenziando come i cecchini mirino direttamente ai manifestanti. La situazione resta critica, e mentre le manifestazioni persistono, cresce l’appello internazionale a trovare soluzioni che evitino ulteriori violenze e garantiscano rispetto dei diritti umani.

Continuano nel Paese enormi proteste contro il regime di Khamenei, in risposta la repressione è sempre più violenta. La polizia alle famiglie: «Tenete i vostri figli lontani dalle rivolte». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Proteste in Iran, Pegah Moshir Pour: «I cecchini mirano direttamente alla testa di chi scende in strada. Fate presto. Negoziare con questo regime significa legittimare le sue brutalità»

L'attivista Pegah Moshir Pour racconta le proteste in Iran: "Repressione militare e digitale senza precedenti"

