Proteste in Iran la Casa Bianca | Trump non ha paura di usare i militari e Teheran lo sa
Le recenti proteste in Iran, accompagnate da immagini di corpi negli ospedali, evidenziano la persistente mobilitazione popolare. La Casa Bianca ha commentato la situazione, sottolineando come l’amministrazione Trump non temi l’uso della forza militare, consapevole delle dinamiche in atto a Teheran. Nonostante le violenze del regime, le manifestazioni continuano, testimoniando un fermento di cambiamento e la volontà di opporsi alle repressioni.
Video da ogni parte dell'Iran: corpi ammassati negli ospedali. Le proteste continuano nonostante le violenze del regime. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
La Casa bianca: Trump preferisce trattare con l’Iran, ma non teme l’uso della forza - (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Donald Trump privilegia la via diplomatica nei rapporti con l’Iran, ma non esclude il ricorso alla forza militare se lo riterrà necessario. askanews.it
Tra le oltre 192 vittime citate dalle Ong nelle proteste in Iran è stata identificata Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda allo Shariati College di Teheran. Lo riporta l’ong Iran Human Rights, riferendo di aver avuto dettagli sull’uccisione - facebook.com facebook
Perché sono scoppiate le proteste in Iran, i motivi all’origine e cosa vuole fare Trump Ascolta il nuovo episodio del nostro daily podcast “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” x.com
