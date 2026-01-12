Proteste in Iran la Casa Bianca | Trump non ha paura di usare i militari e Teheran lo sa

Le recenti proteste in Iran, accompagnate da immagini di corpi negli ospedali, evidenziano la persistente mobilitazione popolare. La Casa Bianca ha commentato la situazione, sottolineando come l’amministrazione Trump non temi l’uso della forza militare, consapevole delle dinamiche in atto a Teheran. Nonostante le violenze del regime, le manifestazioni continuano, testimoniando un fermento di cambiamento e la volontà di opporsi alle repressioni.

Video da ogni parte dell'Iran: corpi ammassati negli ospedali. Le proteste continuano nonostante le violenze del regime. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

