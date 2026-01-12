Proteggere fa per te? la nuova campagna della Francia per reclutare i giovani come militari volontari – Il video

La Francia ha avviato una campagna nazionale rivolta ai giovani, invitandoli a valutare il servizio militare volontario come impegno civico e crescita personale. Con uno slogan diretto, il progetto mira a coinvolgere le nuove generazioni nel rafforzamento della sicurezza e della coesione sociale del paese, ponendo l’accento sulla possibilità di superare sé stessi attraverso un percorso di servizio.

«Impegnarsi, superare sé stessi, proteggere. fa per te?». Con questo slogan, la Francia ha lanciato una nuova grande campagna nazionale per coinvolgere le giovani generazioni in un progetto di servizio militare volontario che, nelle intenzioni del governo, dovrà diventare uno dei pilastri della sicurezza e della coesione del Paese nei prossimi anni. L’iniziativa prevede l’avvio a partire da settembre di un servizio di 10 mesi aperto ai cittadini tra i 18 e i 25 anni, con un primo contingente di 3mila volontari destinati a entrare nelle file dell’esercito, della marina o dell’aeronautica. Il piano è destinato a crescere rapidamente, 4mila giovani nel 2027 e fino a 10mila all’anno entro il 2030. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: “Tradisci lo Champagne. Bevi Prosecco”. La campagna delle sorelle Delevingne fa infuriare la Francia Leggi anche: La Lega giovani sulla Nuova Pescara: "È il momento del coraggio, o si fa ora o non si fa più" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli, cani al gelo nel rifugio di Ponticelli: servono coperte per proteggere i pelosi; La leggenda della F1 Michael Schumacher fa un viaggio speciale per incontrare la sua prima nipote in Svizzera; Tessera sanitaria in scadenza: ecco la truffa via mail che ti fa perdere tutti i tuoi dati personali; Tessera sanitaria in scadenza | ecco la truffa via mail che ti fa perdere tutti i tuoi dati personali. Attenzione alla nuova campagna di phishing sulla scadenza della Tessera sanitaria - partner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. wired.it

104-jähriger Kriegsveteran erzählt von Stalingrad

Nuova barberia, sicurezza professionale. La barberia di @pitinopaolo , ad Avola, ha scelto Sicuro24 per proteggere la propria attività con un impianto di sicurezza affidabile e sempre operativo. Quando si lavora ogni giorno con passione e dedizione, è f - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.