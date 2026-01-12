Pronti via e il Montelupo finisce sotto La rimonta non riesce | addio secondo posto

Nel match tra Ponte Buggianese e Montelupo, la squadra locale ha conquistato la vittoria con un gol decisivo. Nonostante gli sforzi della squadra ospite per recuperare, il risultato si è mantenuto invariato, portando alla fine del secondo posto per Montelupo. La partita ha mostrato un equilibrio tattico, evidenziando l'importanza di ogni azione nel contesto di una competizione serrata.

Ponte Buggianese 1 Montelupo 0 PONTE BUGGIANESE: Calu, Fanti, Lici, Zocco, Chelini, Russo, Iannello, Volpi, Rugiati, Viola, Rosati. A disp.: Matteucci, Aiazzi, Palmese, Bandoni, Grasseschi, Fruzzetti, Musteqja, Bellandi, Sanzone. All.: Falivena. MONTELUPO: Lensi, Pucci, Cupo, Cintelli, Corsinovi (57' Ndaw), Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Masoni, Ferrmaca (75' Cerrini), Mhilli (68' Tremolanti). A disp.: Boretti, Pasqualetti, Frilli, Chelini, Matteucci, Esposito. All.: Lucchesi. Arbitro: Iacobellis di Pisa. Rete: 1' Lici. PONTE BUGGIANESE – Un Montelupo decimato dall' influenza cade sul campo (in cattive condizioni) del Ponte Buggianese.

