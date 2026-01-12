Pronostico Senegal-Egitto incubo rigori per i Faraoni | è già successo due volte

La sfida tra Senegal ed Egitto, valida per le semifinali della Coppa d’Africa, si disputerà mercoledì alle 18:00. In questa occasione, i Faraoni potrebbero affrontare nuovamente il rischio dei rigori, come già accaduto in due precedenti confronti. Di seguito, tutte le informazioni su diretta TV, notizie, statistiche, formazioni e il pronostico della partita.

Senegal-Egitto è una partita valida per le semifinali della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 18:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Non hanno deluso le aspettative Senegal ed Egitto. Nell’edizione marocchina della Coppa d’Africa sono arrivati tra le prime quattro, dando ragione ai bookmaker che nelle quote antepost li avevano giustamente inseriti tra le principali favorite. E non solo per una questione di blasone. I Faraoni sabato scorso si sono sbarazzati della Costa d’Avorio campione in carica al termine di una partita dalle mille emozioni (3-2), come di rado se ne vedono in questa competizione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

