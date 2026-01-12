Pronostico Nigeria-Marocco i padroni di casa contro Osimhen | sfida tra titani

La sfida tra Nigeria e Marocco si disputa nelle semifinali della Coppa d’Africa, in programma mercoledì alle 21:00. Un incontro che vede i padroni di casa affrontare la squadra guidata da Osimhen. In questa pagina trovate tutte le informazioni utili, tra cui le probabili formazioni, statistiche e analisi per capire meglio l’andamento della partita.

Nigeria-Marocco è una partita valida per le semifinali della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La Nigeria del duo Osimhen-Lookman contro un paese intero, intenzionato a sfruttare questo momento magico che dura ormai da 3 anni per laurearsi campione d’Africa per la prima volta dal 1976. Tra le due semifinali la più affascinante è sicuramente quella tra le Super Eagles ed i padroni di casa del Marocco, che si sfideranno sul prato verde del Complexe Sportif Moulay Abdellah – impianto nuovo di zecca costruito nella capitale Rabat – per un posto nella finalissima di domenica prossima contro una tra Senegal ed Egitto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

