Pronostico Mainz-Heidenheim | vittoria e aggancio salvezza
Il match tra Mainz e Heidenheim, valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga, si disputerà martedì alle 20:30. Di seguito, le probabili formazioni, il pronostico e le modalità di visione in diretta. Una sfida importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali in ottica salvezza.
Mainz-Heidenheim è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ultimo posto in classifica del Mainz non è una sentenza, per adesso. Perché i padroni di casa hanno collezionato cinque risultati utili di fila nel corso di questo ultimo mese – il pareggio con l’ Union Berlino in trasferta ha bagnato il nuovo anno – e quindi non vogliono mollare l’idea di raggiungere una clamorosa salvezza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ha tre punti di vantaggio l’Heidenheim – squadra penultima ovviamente – che ha però la peggiore difesa di tutto il campionato tedesco con 36 gol presi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
