Il match tra Mainz e Heidenheim, valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga, si disputerà martedì alle 20:30. Di seguito, le probabili formazioni, il pronostico e le modalità di visione in diretta. Una sfida importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali in ottica salvezza.

Mainz-Heidenheim è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ultimo posto in classifica del Mainz non è una sentenza, per adesso. Perché i padroni di casa hanno collezionato cinque risultati utili di fila nel corso di questo ultimo mese – il pareggio con l’ Union Berlino in trasferta ha bagnato il nuovo anno – e quindi non vogliono mollare l’idea di raggiungere una clamorosa salvezza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ha tre punti di vantaggio l’Heidenheim – squadra penultima ovviamente – che ha però la peggiore difesa di tutto il campionato tedesco con 36 gol presi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Mainz-Heidenheim: vittoria e aggancio salvezza

Leggi anche: Pronostico Mainz-Samsunspor: vittoria, sorpasso e ottavi

Leggi anche: Pronostico Mainz-Borussia Monchengladbach: vittoria per salutare il gruppone

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

FSV Mainz 05 vs Heidenheim Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 13-01-2026; Pronostico Mainz-Heidenheim 13 Gennaio 2026: 17ª Giornata di Bundesliga; Pronostico Heidenheim vs FC Köln – Bundesliga – 10 Gennaio 2026; Bundesliga 2025-2026 giornata 16: guida al campionato, antepost, pronostici e quote.

Pronostico FSV Mainz 05 vs 1. FC Heidenheim – 13 Gennaio 2026 - FC Heidenheim, in programma il 13 Gennaio 2026 alle ore 20:30 al Mewa Arena, mette di fronte due formazioni ... news-sports.it