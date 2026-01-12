Pronostico Juventus-Cremonese | questo trend in trasferta non passa inosservato
La sfida tra Juventus e Cremonese, valida per la ventesima giornata di Serie A, si disputerà lunedì alle 20:45. In questo articolo si analizzeranno le statistiche, le notizie sulle squadre, le probabili formazioni e il pronostico, offrendo informazioni utili per seguire l'incontro in diretta TV e streaming.
Juventus-Cremonese è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il 3-0 rifilato al Sassuolo nel turno infrasettimanale è stata la dimostrazione che il deludente pari interno con il Lecce era solamente un incidente di percorso, del tutto normale per una squadra ancora in convalescenza come la Juventus. A Reggio Emilia invece i bianconeri hanno messo sin da subito le cose in chiaro, non rischiando praticamente nulla contro un avversario che nel girone d’andata ha messo in difficoltà molte big. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Juventus-Cremonese (lunedì 12 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Juventus-Cremonese: questo trend in trasferta non passa inosservato.
Pronostico Juventus-Cremonese, statistiche e consigli su cosa giocare - Per la Juventus che è tornata a vedere la possibilità di centrare un piazzamento Champions la ... tuttosport.com
Pronostico Juventus vs Cremonese – 12 Gennaio 2026 - All’Allianz Stadio, il 12 Gennaio 2026 alle 20:45, la Juventus ospita la Cremonese in una sfida di Serie A dal peso importante per la zona alta e per la corsa ... news-sports.it
Juventus-Cremonese, Spalletti rincorre la Champions: il pronostico - Cremonese quote analisi statistiche precedenti 20ª giornata Serie A in programma lunedì 12 gennaio alle ore 20. gazzetta.it
