Pronostico Genoa-Cagliari | l’ultimo colpaccio risale al 2014

Il match tra Genoa e Cagliari, valido per la ventesima giornata di Serie A, si disputa lunedì alle 18:30. In questa occasione, analizzeremo statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico e modalità di visione in diretta tv e streaming. L’ultimo successo del Genoa contro il Cagliari risale al 2014, rendendo questa sfida interessante per entrambe le squadre.

Genoa-Cagliari è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nel turno infrasettimanale il Genoa ha sfiorato una clamorosa vittoria a San Siro contro il Milan, facendosi riacciuffare da una rete di Leao in pieno recupero e sbagliando il rigore del possibile 1-2 a tempo praticamente scaduto, con il rumeno Stanciu che ha incredibimente calciato la palla verso la curva nord. Un'occasione enorme gettata alle ortiche per gli uomini di Daniele De Rossi, che in caso di vittoria avrebbero messo fine al digiuno di successi che dura da 5 partite – striscia in cui i rossoblù hanno racimolato solamente due punti – ed avrebbero scavalcato il Lecce al sedicesimo posto, portandosi a +5 sulla zona retrocessione.

