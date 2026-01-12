Il match tra Borussia Dortmund e Werder Brema, valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga, si disputerà martedì alle 20:30. In questa occasione, analizzare i numeri delle due squadre può offrire spunti utili per comprendere le possibili evoluzioni della partita. Di seguito, vengono presentate le probabili formazioni e il pronostico, con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro e obiettivo della sfida.

Borussia Dortmund-Werder Brema è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Imbattuto in 12 degli ultimi 13 scontri diretti contro il Werder Brema (che non ha giocato nello scorso fine settimana per il rinvio della propria partita), il Borussia Dortmund, secondo in classifica nella Bundesliga ma a distanza siderale dal Bayern Monaco che di fatto ha chiuso tutti i giochi, cerca la prima vittoria di questo 2026 contro una squadra “amica”. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Borussia Dortmund-Werder Brema: i numeri sono fondamentali

