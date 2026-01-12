Promozione Tonfo casalingo per il Casumaro Il Granamica rovina l’inizio del 2026
Nel primo match del 2026, il Casumaro subisce una sconfitta casalinga contro il Granamica, che si impone con un 1-0. La partita, caratterizzata da un equilibrio tattico, vede il gol decisivo di Granamica e alcune sostituzioni strategiche da entrambe le parti. Un avvio difficile per il Casumaro, che dovrà rivedere gli equilibri per le prossime gare di campionato.
Casumaro 0 Granamica 1 CASUMARO: Saccenti, Pansini (1’ st Bellodi), Vinci, Benini, Farina (34’ st Pascuccio), Barbieri, D’Elia (1’ st Correggiari), Catozzo, Chinappi (17’ st Guernelli), Gherlinzoni (26’ st Pressato), Govoni. All.: Rambaldi. GRANAMICA: Roda, Curiale, Vandelli, Tiengo, Gomes Dos Santos, Zaccarelli, De Luca, Tassinari (35’ pt Ciafardini), Martuzzi, Baldazzi, Orsini (40’ st Avella Fr.). All.: Valtorta. Arbitro: Tirri di Ferrara. Rete: 13’ st Baldazzi (G). Note: ammoniti: Benini (C), Farina (C), Tassinari (G). Espulsi: Bellodi (C) al 49’ st, Bonora (G) al 46’ st, Ciafardini (G) al 26’ st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
