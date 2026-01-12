Nel primo match del 2026, il Casumaro subisce una sconfitta casalinga contro il Granamica, che si impone con un 1-0. La partita, caratterizzata da un equilibrio tattico, vede il gol decisivo di Granamica e alcune sostituzioni strategiche da entrambe le parti. Un avvio difficile per il Casumaro, che dovrà rivedere gli equilibri per le prossime gare di campionato.

Casumaro 0 Granamica 1 CASUMARO: Saccenti, Pansini (1’ st Bellodi), Vinci, Benini, Farina (34’ st Pascuccio), Barbieri, D’Elia (1’ st Correggiari), Catozzo, Chinappi (17’ st Guernelli), Gherlinzoni (26’ st Pressato), Govoni. All.: Rambaldi. GRANAMICA: Roda, Curiale, Vandelli, Tiengo, Gomes Dos Santos, Zaccarelli, De Luca, Tassinari (35’ pt Ciafardini), Martuzzi, Baldazzi, Orsini (40’ st Avella Fr.). All.: Valtorta. Arbitro: Tirri di Ferrara. Rete: 13’ st Baldazzi (G). Note: ammoniti: Benini (C), Farina (C), Tassinari (G). Espulsi: Bellodi (C) al 49’ st, Bonora (G) al 46’ st, Ciafardini (G) al 26’ st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Tonfo casalingo per il Casumaro. Il Granamica rovina l’inizio del 2026

Leggi anche: PROMOZione. Impresa Granamica contro il Casumaro. La Valsanterno rallenta

Leggi anche: Promozione. Il Casumaro frena, colpo del Masi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Promozione. Risalgono Gallo e Centese. X Martiri e Casumaro ai piani alti - E’ un turno che ha particolarmente sorriso alle ferraresi, quello che si è giocato la scorsa domenica in Promozione. ilrestodelcarlino.it

Promozione. Colpaccio del Masi. Centese e Casumaro, che rimonte in casa - In Promozione il colpaccio di giornata è sicuramente quello del Masi Torello Voghiera, che contro ogni pronostico sbanca Bentivoglio fermando subito la corsa di una delle favorite per la vittoria del ... ilrestodelcarlino.it

- La Casertana si inserisce nella corsa promozione. Il match report nel PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook