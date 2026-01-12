Promozione Figuraccia Masi a Monte San Pietro Sei reti e ultimo posto in coabitazione

La Figuraccia Masi a Monte San Pietro si conclude con sei reti e l’ultimo posto in classifica. La squadra ha affrontato la partita con alcuni cambi e sostituzioni, ma non è riuscita a ottenere un risultato positivo. Un risultato che evidenzia le difficoltà attuali e la necessità di miglioramenti per risalire la classifica.

MSP 6 Masi-Voghiera 2 MSP: Ferrone, Zannoni, Dondi, Laruccia, Dal Monte, Comastri F. (12' st Pasotti), Persona (31' st Costantini), Guidotti (10' st Scarpati), Tonelli (1' st Cini), Ciaccio (10' st Marini), Aiello. All.: Onestini. MASI-VOGHIERA: Straforini, Ghali, Benini, Nanfack, Baldon, Barbieri (12' st Sarto), Simeoni (14' st Jawneh), Mazzoni (10' st Pencarelli), Maistrello (23' st Ileba), Di Domenico (34' st Zappaterra), Mehdi. All.: Ferrari. Reti: 4' pt Ciaccio (MS), 10' pt Tonelli (MS), 13' pt Tonelli (MS), 16' pt Ciaccio (MS), 30' pt Guidotti (MS), 37' pt Zannoni (MS), 20' st Sarto (Ma), 32' st Jawneh (Ma).

