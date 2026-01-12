Prometteva giri in moto agli amici del nipote di 12 anni poi abusava di loro | zio 56enne a giudizio
Un uomo di 56 anni è stato chiamato a rispondere di accuse di abusi nei confronti di due minorenni, amici del nipote di 12 anni. Secondo le indagini, avrebbe approfittato della loro fiducia, combinando minacce e violenze, dopo aver promesso loro un giro in moto. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario, che farà luce su quanto accaduto.
Un 56enne è accusato di aver abusato di due minorenni, amici del nipote di 12 anni, con minacce e violenze, ma anche con la promessa di un giro sulla moto. Per l'uomo è stato disposto il giudizio immediato, l'udienza è stata fissata il 2 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Prometteva regali e giri in moto per adescare minori e abusare di loro, arrestato 56enne - Prometteva piccoli regali o giri in moto per guadagnarsi la fiducia dei ragazzini. blitzquotidiano.it
L'uomo prometteva in cambio giri sulla sua moto. L’imputato era finito in carcere a luglio del 2025. I minori hanno confermato tutte le accuse - facebook.com facebook
