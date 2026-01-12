Prometteva giri in moto agli amici del nipote di 12 anni poi abusava di loro | zio 56enne a giudizio

Un uomo di 56 anni è stato chiamato a rispondere di accuse di abusi nei confronti di due minorenni, amici del nipote di 12 anni. Secondo le indagini, avrebbe approfittato della loro fiducia, combinando minacce e violenze, dopo aver promesso loro un giro in moto. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario, che farà luce su quanto accaduto.

