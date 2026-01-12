Il Progresso di Mattia Graffiedi ottiene una vittoria importante contro la Trevigliese, con il risultato di 2-1. La squadra si conferma in un momento positivo, conquistando il sesto successo nelle ultime sette partite di campionato. La sfida si è svolta allo stadio ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, rafforzando la posizione in classifica e confermando il buon stato di forma della formazione.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Progresso di Mattia Graffiedi che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, ha avuto la meglio 2-1 della diretta rivale Trevigliese e ha così messo a referto il sesto successo nelle ultime sette partite di campionato. Si tratta, chiaramente, di un momento magico per i rossoblù che, grazie a questo straordinario score, si trovano ora al nono posto in classifica, a quota 25 punti, a pari-merito con il Sangiuliano City. La band di Graffiedi parte con il piede sull’acceleratore e, già all’8’, riesce a trovare il gol del vantaggio: Calabrese imbecca bene Mascanzoni (nella foto) che, dopo aver saltato il diretto avversario, lascia partire un diagonale che non lascia scampo a Bersanetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progresso inarrestabile. Lampo di Mascanzoni

Leggi anche: Progresso corsaro a casa del Sasso. Mascanzoni chiude il discorso

Leggi anche: Doppio Mascanzoni per l’impresa Progresso. Un colpo di testa di Gamberini rilancia Sasso

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Progresso inarrestabile. Lampo di Mascanzoni.

Progresso inarrestabile. Lampo di Mascanzoni - Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Progresso di Mattia Graffiedi che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, ha avuto la meglio 2- msn.com

L'inarrestabile progresso tecnologico impone di stare al passo coi tempi. Le autopubblicazioni interpretano una attualità già proiettata verso il futuro editoriale dai contorni sempre più vasti che voglio iniziare a interpretare con questo mio 25º libro dove ho conc - facebook.com facebook