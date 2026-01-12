Progetto Home a Palazzo Zanca l’incontro formativo per i beneficiari

Il Comune di Messina organizza un incontro informativo rivolto ai beneficiari del Progetto Home, previsto per giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 10 presso Palazzo Zanca. L’obiettivo è fornire chiarimenti sulle modalità di accesso e sui servizi offerti, favorendo una corretta informazione e un confronto diretto con gli operatori coinvolti. L’appuntamento rappresenta un’occasione importante per approfondire le procedure e condividere eventuali dubbi o esigenze.

Il Comune di Messina organizza un incontro informativo dedicato ai beneficiari del Progetto Home, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 10.30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.L'evento sarà l'occasione per fare il punto sulle attività già svolte e per illustrare in modo.

