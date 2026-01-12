Prodotti contraffatti e lavoro nero | raffica di controlli nel periodo natalizio della Guardia di Finanza

Durante il periodo natalizio, la Guardia di Finanza di Forlì-Cesena intensifica i controlli per contrastare prodotti contraffatti e lavoro nero. L’obiettivo è garantire il rispetto delle normative e tutelare consumatori e imprese, soprattutto nelle aree con maggiore afflusso di visitatori. Le operazioni si svolgono su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle zone più visitate, per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità.

Anche quest’anno, nel periodo natalizio, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha disposto, su tutto il territorio della provincia e in particolare nelle località con maggiore afflusso di visitatori, un rafforzamento del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Lavoro nero, controlli della Guardia di Finanza Leggi anche: Lotta al lavoro nero a Varese: raffica di multe della Guardia di Finanza. In un’azienda c’erano 22 dipendenti “nascosti” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ispettrice presa a pugni da un detenuto nel carcere Avellino; GDF SEQUESTRA 70.000 ARTICOLI VARI E TROVA 2 LAVORATORI IN NERO; Oltre 70mila prodotti pericolosi sequestrati nel Catanese sanzioni fino a 150mila euro a 6 commercianti cinesi. Guardia di finanza. Lavoro ’sommerso’ e prodotti contraffati - Controlli potenziati a tutela della legalità durante i mesi di alta stagione. lanazione.it Lidi comacchiesi, sequestrati 700 prodotti e scoperti 10 lavoratori in nero - Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, per il secondo mese consecutivo dall’inizio della stagione estiva, ha messo in atto un articolato piano per il controllo della fascia ... rainews.it Benevento, sequestrati decine di migliaia di prodotti nei negozi e scoperti 3 lavoratori in nero - Controlli delle fiamme gialle tra attività commerciali e negozi: sequestrati 79mila prodotti non in regola, trovati al lavoro tre dipendenti in nero tra Benevento e provincia. fanpage.it L’acquisto di prodotti contraffatti per “appartenere a un gruppo” risponde a precise dinamiche psicologiche e sociali: Il marchio di lusso è un simbolo di successo. Si sceglie di acquistare il logo, non la qualità (il cosiddetto effetto “SIGNALLING”). L’obiettivo è co - facebook.com facebook Sequestrati oltre 35mila prodotti contraffatti e insicuri nel Leccese x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.