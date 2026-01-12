Prima pagina Tuttosport | Altro finale thrilling Milan pari a Firenze
La prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, riporta l’ultimo risultato del Milan, che termina in parità a Firenze in un match ricco di emozioni. La rassegna stampa analizza le principali novità sulla squadra, le strategie di calciomercato e gli aggiornamenti sulle sfide imminenti. Una panoramica completa per rimanere informati sulle vicende rossonere, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
