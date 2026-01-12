La prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, riporta l’ultimo risultato del Milan, che termina in parità a Firenze in un match ricco di emozioni. La rassegna stampa analizza le principali novità sulla squadra, le strategie di calciomercato e gli aggiornamenti sulle sfide imminenti. Una panoramica completa per rimanere informati sulle vicende rossonere, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Altro finale thrilling, Milan pari a Firenze”

Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Al Milan il ‘piccolo’ è indigesto. Folle pari a Parma”

Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Milan-Genoa, folle pari: Leao gol, rigori reclamati. Poi …”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Chiesa, ecco la formula Juve per convincere il Liverpool: la trattativa, il grande nodo, le garanzie; Via al turno infrasettimanale. Juve, torna Chiesa? - La rassegna stampa del 6 gennaio 2026; Chiesa, il calciomercato Juve e un altro finale da scrivere, quella rivincita su Giuntoli e Motta...; Rivoluzione Juve, due chiavi per Spalletti e Ottolini cambia: il mercato dopo la svolta.

Juve, tra mercato e Cremonese. Tuttosport in prima pagina: "Spalletti raddoppia" - Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus nel giorno della sfida contro. tuttomercatoweb.com