Prima pagina Gazzetta dello Sport | Pazzo Milan si salva ancora Allegri attacca

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi apre con l’aggiornamento sul Milan, che continua a sorprendere nonostante le difficoltà. Allegri commenta le recenti prestazioni e le sfide future. In questa edizione, si analizzano le ultime notizie sul calcio, il mercato e le vicende della squadra rossonera, offrendo un quadro chiaro e preciso della situazione attuale.

Inter rimontata due volte dal Napoli, La Gazzetta dello Sport titola: "Belle forti" - Prima Dimarco, poi Calhanoglu su rigore, ma alla fine il Napoli ha saputo riacciuffare in entrambe le situazioni l'Inter: è finito 2- tuttomercatoweb.com

Inter e Napoli si giocano un pezzo di Scudetto. La Gazzetta dello Sport: “Scappa o spacco” - È il giorno del big match tra Inter e Napoli e la prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla sfida in programma a San Siro. tuttomercatoweb.com

Buon giorno, la prima pagina de L'Arena di lunedì 12 gennaio 2026 - facebook.com facebook

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #12gennaio: #Fisco, dati in linea per 4 milioni di Pos. #Famiglie: aiuti da 35 miliardi tra assegno unico, bonus e sconti. Ambiente, diritti, lavoro, immobili: la rivoluzione delle direttive #Ue. #buonalettura #prima x.com

