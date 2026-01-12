Prima pagina Gazzetta dello Sport | Pazzo Milan si salva ancora Allegri attacca

Da pianetamilan.it 12 gen 2026

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi apre con l’aggiornamento sul Milan, che continua a sorprendere nonostante le difficoltà. Allegri commenta le recenti prestazioni e le sfide future. In questa edizione, si analizzano le ultime notizie sul calcio, il mercato e le vicende della squadra rossonera, offrendo un quadro chiaro e preciso della situazione attuale.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina gazzetta dello sport pazzo milan si salva ancora allegri attacca

