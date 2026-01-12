Prima di noi | la fiction di Rai1 con Linda Caridi e Andrea Arcangeli è la nuova Amica geniale
Prima di Noi, la recente fiction di Rai1 interpretata da Linda Caridi e Andrea Arcangeli, si distingue per il suo impegno produttivo e la cura nei dettagli. Questa serie, considerata dalla critica come una possibile evoluzione della fama de L'Amica Geniale, meriterebbe maggiore attenzione e riconoscimento. Un racconto che affronta temi profondi con sobrietà, offrendo uno sguardo autentico sulla complessità delle relazioni umane.
Prima di Noi, vi sta piacendo la fiction di Rai 1 Gli ascolti della serie si sono fermati al 14% di share con 2,2 milioni di spettatori. Un risultato deludente, ma a voi come vi sta sembrando questa fiction L’epoca trattata è molto complessa, ma ci sono critiche - facebook.com facebook
