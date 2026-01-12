Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, è un indicatore importante per il mercato energetico. Oggi, 12 gennaio 2026, il valore del PSV si attesta a circa 0,334 euro/Smc, equivalenti a circa 35,48 euro/MWh. Conoscere l’andamento dei prezzi permette di comprendere meglio le dinamiche del mercato e le possibili variazioni future.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 12 Gennaio 2026, si attesta a circa 0,334 euroSmc (pari a 35,48 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso e costituisce un indicatore chiave per operatori, aziende e consumatori. Analizzando l’andamento recente del PSV, si osserva una leggera ripresa rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti. Dopo aver toccato un minimo di 30,43 euroMWh (0,287 euroSmc) il 4 Gennaio 2026, il prezzo ha mostrato una tendenza al rialzo, con alcune oscillazioni, fino a raggiungere i 35,48 euroMWh (0,334 euroSmc) odierni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 7 gennaio 2026; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 11 gennaio 2026; Le offerte gas di gennaio 2026 a confronto; Sul mercato italiano il prezzo del gas fossile è più alto del 25% rispetto al riferimento europeo.

Sul mercato italiano il prezzo del gas fossile è più alto del 25% rispetto al riferimento europeo - Nonostante la sovrabbondanza di infrastrutture gas che attraversano il Belpaese, storicamente sull’Italia grava un abbondante differenziale tra i prezzi del gas fossile che si formano sul Psv (il Punt ... greenreport.it