Presidente del Consiglio si dimette e lascia l' Assise

Il presidente del Consiglio comunale di Casapulla, Francesco Sepulveres, si è dimesso dalla carica e ha lasciato anche il ruolo di consigliere. La decisione è stata comunicata recentemente e segna un cambiamento importante nell’amministrazione locale. Restano da definire gli eventuali sviluppi e le prossime iniziative della gestione comunale in un momento di transizione.

Francesco Sepulveres non è più presidente del consiglio comunale di Casapulla e si è anche dimesso da consigliere comunale. A sedere al suo posto in Assise sarà Salvatore Trepiccione, primo dei non eletti.Ad annunciarlo è lo stesso ormai ex esponente dell'Assise: "Oggi è uno dei giorni più tristi.

