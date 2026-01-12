Presi gol evitabili qui dobbiamo lavorare

Le recenti prestazioni della squadra, con cinque sconfitte nelle ultime sei partite, sollevano alcune preoccupazioni. La partita contro l’Euganeo ha evidenziato alcune difficoltà, tra cui gol evitabili e sfortuna, come i tre legni colpiti nel secondo tempo. È evidente che c’è bisogno di un lavoro di miglioramento e di attenzione per tornare a risultati più positivi e consolidare la crescita della squadra.

Cinque sconfitte nelle ultime sei gare sono un ruolino di marcia che si può definire preoccupante, e francamente alla fine del match dell'Euganeo si fa fatica a commentare una gara che per tanti aspetti è stata anche certamente non assistita dalla dea bendata, vedi i tre legni colpiti nel secondo tempo. Andrea Sottil non ha ovviamente la faccia contenta e in sala interviste racconta questo terzo ko consecutivo della sua squadra in una serata cominciata male e finita peggio, almeno per il risultato. "Voi vedete solo tutto negativo. Io no. Le statistiche dicono che abbiamo fatto oltre trenta tiri in porta e toccato cinquanta palloni dentro l'area. Per il resto non vedo una squadra che fa fatica, la prestazione c'è stata"

