presi gol evitabili qui dobbiamo lavorare

Da ilrestodelcarlino.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti prestazioni della squadra, con cinque sconfitte nelle ultime sei partite, sollevano alcune preoccupazioni. La partita contro l’Euganeo ha evidenziato alcune difficoltà, tra cui gol evitabili e sfortuna, come i tre legni colpiti nel secondo tempo. È evidente che c’è bisogno di un lavoro di miglioramento e di attenzione per tornare a risultati più positivi e consolidare la crescita della squadra.

Cinque sconfitte nelle ultime sei gare sono un ruolino di marcia che si può definire preoccupante, e francamente alla fine del match dell’Euganeo si fa fatica a commentare una gara che per tanti aspetti è stata anche certamente non assistita dalla dea bendata, vedi i tre legni colpiti nel secondo tempo. Andrea Sottil non ha ovviamente la faccia contenta e in sala interviste racconta questo terzo ko consecutivo della sua squadra in una serata cominciata male e finita peggio, almeno per il risultato. "Voi vedete solo tutto negativo. Io no. Le statistiche dicono che abbiamo fatto oltre trenta tiri in porta e toccato cinquanta palloni dentro l’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

