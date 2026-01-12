È stato annunciato il bando della 7ª edizione di Officine Social Movie, il concorso dedicato al cinema e all’audiovisivo con focus su temi sociali e civili. Promosso dall’Associazione Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura, l’iniziativa invita filmmakers e videomaker a partecipare con opere che affrontano questioni di rilevanza sociale. La selezione mira a promuovere il dialogo e la sensibilità attraverso il linguaggio cinematografico.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – È stato presentato il bando della 7ª edizione di Officine Social Movie, il concorso e festival di cinema e audiovisivo dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile, promosso dall’Associazione Orchestra Multietnica di Arezzo (OMA) in collaborazione con Officine della Cultura. Il festival si svolgerà presso il Cinema Eden di Arezzo nel mese di giugno 2026 e conferma la propria vocazione a essere uno spazio di racconto, confronto e partecipazione sui temi della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione sociale, della diversità culturale e dei diritti. In un contesto storico segnato da crescenti disuguaglianze e da una diffusa paura del diverso, Officine Social Movie sceglie il linguaggio del cinema e dell’audiovisivo come strumento di cittadinanza attiva, capace di generare consapevolezza e dialogo, soprattutto tra le giovani generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presentato il bando della 7ma edizione di Officine Social Movie

Leggi anche: Torino Film Festival 2025: presentato il programma della 43esima edizione

Leggi anche: Prende il via la terza edizione di "Officine teatrabili": si comincia con il premiato "Amleto take away"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ERetici. Le strade dei teatri: il bando 2026 è online!! #sponsor.

Al via la 44/a edizione del premio Giovanni Comisso - Al via la 44/a edizione del Premio letterario Giovanni Comisso Regione del Veneto Città di Treviso, il cui bando è stato presentato oggi nella città della Marca, in occasione dell'assemblea annuale ... ansa.it

Presentato ad Avezzano il bando di tesi di laurea in memoria dell'avvocato Milo - facebook.com facebook

#AVEZZANO: PRESENTATO IL BANDO DI TESI DI LAUREA IN MEMORIA DELL’AVVOCATO ANTONIO MILO · ABRUZZO WEB Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma x.com