presentato il bando della 7ma edizione di officine social movie

È stato annunciato il bando della 7ª edizione di Officine Social Movie, il concorso dedicato al cinema e all’audiovisivo con focus su temi sociali e civili. Promosso dall’Associazione Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura, l’iniziativa invita filmmakers e videomaker a partecipare con opere che affrontano questioni di rilevanza sociale. La selezione mira a promuovere il dialogo e la sensibilità attraverso il linguaggio cinematografico.
Arezzo, 12 gennaio 2026 – È stato presentato il bando della 7ª edizione di Officine Social Movie, il concorso e festival di cinema e audiovisivo dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile, promosso dall’Associazione Orchestra Multietnica di Arezzo (OMA) in collaborazione con Officine della Cultura. Il festival si svolgerà presso il Cinema Eden di Arezzo nel mese di giugno 2026 e conferma la propria vocazione a essere uno spazio di racconto, confronto e partecipazione sui temi della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione sociale, della diversità culturale e dei diritti. In un contesto storico segnato da crescenti disuguaglianze e da una diffusa paura del diverso, Officine Social Movie sceglie il linguaggio del cinema e dell’audiovisivo come strumento di cittadinanza attiva, capace di generare consapevolezza e dialogo, soprattutto tra le giovani generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
