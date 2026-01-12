Presentato il bando della 7ª edizione di Officine Social Movie

È stato annunciato il bando della 7ª edizione di Officine Social Movie, concorso e festival dedicato al cinema e all’audiovisivo con focus su temi sociali e civili. Organizzato dall’Associazione Orchestra Multietnica di Arezzo in collaborazione con Officine della Cultura, l’evento invita filmmaker e giovani talenti a proporre opere che affrontano tematiche di impegno sociale, promuovendo dialogo e consapevolezza attraverso il linguaggio cinematografico.

