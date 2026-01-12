Presentato il bando della 7ª edizione di Officine Social Movie

Da arezzonotizie.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato il bando della 7ª edizione di Officine Social Movie, concorso e festival dedicato al cinema e all’audiovisivo con focus su temi sociali e civili. Organizzato dall’Associazione Orchestra Multietnica di Arezzo in collaborazione con Officine della Cultura, l’evento invita filmmaker e giovani talenti a proporre opere che affrontano tematiche di impegno sociale, promuovendo dialogo e consapevolezza attraverso il linguaggio cinematografico.

È stato presentato il bando della 7ª edizione di Officine Social Movie, il concorso e festival di cinema e audiovisivo dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile, promosso dall’Associazione Orchestra Multietnica di Arezzo (OMA) in collaborazione con Officine della Cultura. Il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Presentato il bando della 7ma edizione di Officine Social Movie

Leggi anche: Torino Film Festival 2025: presentato il programma della 43esima edizione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Torna Officine Social Movie

Video Torna Officine Social Movie

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.