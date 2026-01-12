Presentata alla Camera la collaborazione tra Casa di Leo e Asst Papa Giovanni | Modello da replicare

Lunedì 12 gennaio a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati, è stata presentata la collaborazione tra Casa di Leo e Asst Papa Giovanni. Un progetto avviato da diversi anni nel territorio bergamasco, che mira a migliorare i servizi sociali e sanitari. Questa iniziativa rappresenta un esempio di collaborazione efficace tra enti pubblici e privati, con l’obiettivo di sostenere le persone più fragili e promuovere un modello replicabile.

È stata presentata lunedì 12 gennaio a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio, un'iniziativa presente sul territorio bergamasco da alcuni anni. La collaborazione tra Casa di Leo e Asst Papa Giovanni XXIII è tra i primi casi in Italia di co-programmazione tra associazione privata e ente del servizio sanitario regionale finalizzata alla presa in carico dei bambini e delle loro famiglie anche dopo la dimissione ospedaliera. Una collaborazione nata dalla pratica quotidiana, dalla fiducia reciproca e dalla consapevolezza condivisa che il percorso di cura non si esaurisce all'interno delle mura ospedaliere.

