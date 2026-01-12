Le condizioni di T.S., cittadino nepalese di 43 anni, sono peggiorate dopo il malore occorso lo scorso 10 gennaio. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per valutare eventuali interventi sanitari.

Si sono aggravate le condizioni di salute di T.S., il cittadino nepalese 43enne colto da malore lo scorso 10 gennaio. L’uomo, ricoverato all’ospedale di Cattinara da sabato scorso, è rimasto in arresto cardiaco a lungo, e si teme che il quadro clinico stia virando verso la morte cerebrale. Come. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Precipitano le condizioni del migrante colto da malore - L’uomo, ricoverato all’ospedale di Cattinara da sabato scorso, è rimasto in arresto cardiaco a lungo. triesteprima.it