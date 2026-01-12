Pragmatismo e sicurezza

Nel primo scorcio del 2026, la città si confronta con un aumento di episodi di cronaca nera, evidenziando un fenomeno ormai consolidato. Ogni episodio grave non solo genera dolore e preoccupazione, ma si accompagna spesso a discussioni politiche che riflettono le complessità della sicurezza urbana. In questo contesto, un approccio pragmatico e orientato alla concretezza risulta fondamentale per affrontare le sfide di sicurezza con equilibrio e responsabilità.

In questo inizio 2026 tremendo per la città, almeno per quanto riguarda la cronaca nera, balza all’occhio un dato che possiamo ormai considerare strutturale: ogni reato di una certa gravità porta con sé non solo un carico di dolore, lutto e inquietudine, ma anche un’abbondante dose di polemiche politiche. E’ una ‘nuova normalità’ che riempie i social e i media tradizionali, ma che rischia di fare passare in secondo piano le risposte a cui i cittadini hanno sacrosanto diritto. Per aumentare la sicurezza nelle grandi città italiane, Bologna compresa, servirebbe infatti un bel bagno di pragmatismo da parte di tutte le forze politiche: più che scambiarsi reciproche accuse, i partiti dovrebbero interrogarsi su cosa serve effettivamente alle città e, laddove necessario, ritornare sui propri passi, mettendo in soffitta la smania di piazzare bandierine politiche su ogni provvedimento o, al contrario, porre veti pregiudiziali su proposte che magari non si condividono fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

