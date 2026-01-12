Pozzuoli ex assessore Festa | Gravissimo atto di ingratitudine

L'attuale cambiamento nella Giunta Manzoni segna un nuovo capitolo nell’amministrazione di Pozzuoli, con un’ulteriore riorganizzazione degli incarichi e una serie di passaggi politici. L’ex assessore Festa ha commentato la situazione, definendo la recente nomina un “gravissimo atto di ingratitudine”. Questa fase di transizione evidenzia le complessità e le sfide politiche che caratterizzano l’attuale gestione comunale.

La recente nomina della quinta Giunta Manzoni apre una nuova fase amministrativa segnata da un riassetto degli incarichi e dall’ennesimo avvicendamento politico. In un momento delicato per il territorio, caratterizzato da sfide strutturali e sociali rilevanti, il cambiamento offre l’occasione per fare un bilancio del lavoro svolto e per guardare alle prospettive future dell’azione amministrativa. . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Leggi anche: Tragico schianto a Pozzuoli: perde la vita un 16enne, gravissimo l’amico diretto a scuola Leggi anche: Variante urbanistica via Frascani: "Gravissimo atto di arroganza e violenza istituzionale in Commissione" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. POZZUOLI/ Festa saluta e accusa Manzoni «Gravissimo atto di ingratitudine»; POZZUOLI| Prende forma la quinta Giunta Manzoni tra conferme e new entry: ecco i nomi. Pozzuoli, giunta comunale: nuove nomine e prove di campo largo - Cinque mesi dopo Manzoni rimescola le carte alla ricerca dello slancio definitivo dopo le dimissioni del vice sindaco Filippo Monaco e dell’assessore al commercio Titti ... ilmattino.it POZZUOLI/ Festa saluta e accusa Manzoni «Gravissimo atto di ingratitudine» L'ex assessore ha elencato quanti di buono fatto nei suoi 3 anni e mezzo di amministrazione... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.