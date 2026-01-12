Power Rangers | i piani per il reboot cancellato includevano il Multiverso e il ritorno di Tommy Oliver

Nel 2020, Netflix aveva annunciato un reboot di Power Rangers, con piani che prevedevano il coinvolgimento del Multiverso e il ritorno di Tommy Oliver. Tuttavia, tali progetti sono stati successivamente cancellati. Di seguito, vengono riportati i dettagli emersi da dichiarazioni di Jonathan Entwistle, offrendo uno sguardo sulle intenzioni iniziali della serie televisiva.

Ecco i dettagli della serie televisiva reboot di Netflix annunciata nel 2020 e successivamente cancellata rivelati da Jonathan Entwistle. Jonathan Entwistle e Jenny Klein nel 2020 erano stati scelti da Hasbro e Netflix come showrunner di una serie reboot dei Power Rangers per la piattaforma streaming. Quattro anni dopo, quella versione del progetto è stata cancellata. Hasbro decise di consegnare le chiavi del franchise a Disney+ e a coloro che hanno lavorato a Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz. Nonostante la cancellazione, Entwistle aveva già condiviso con i fan alcuni dettagli su ciò che aveva in mente e ora è tornato alla carica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

