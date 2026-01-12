Power Rangers | i piani per il reboot cancellato includevano il Multiverso e il ritorno di Tommy Oliver
Nel 2020, Netflix aveva annunciato un reboot di Power Rangers, con piani che prevedevano il coinvolgimento del Multiverso e il ritorno di Tommy Oliver. Tuttavia, tali progetti sono stati successivamente cancellati. Di seguito, vengono riportati i dettagli emersi da dichiarazioni di Jonathan Entwistle, offrendo uno sguardo sulle intenzioni iniziali della serie televisiva.
Ecco i dettagli della serie televisiva reboot di Netflix annunciata nel 2020 e successivamente cancellata rivelati da Jonathan Entwistle. Jonathan Entwistle e Jenny Klein nel 2020 erano stati scelti da Hasbro e Netflix come showrunner di una serie reboot dei Power Rangers per la piattaforma streaming. Quattro anni dopo, quella versione del progetto è stata cancellata. Hasbro decise di consegnare le chiavi del franchise a Disney+ e a coloro che hanno lavorato a Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz. Nonostante la cancellazione, Entwistle aveva già condiviso con i fan alcuni dettagli su ciò che aveva in mente e ora è tornato alla carica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Power Rangers Prime cancellato bruscamente e fine del reboot della franchise
Leggi anche: Power rangers 2017 sostituito il sequel cancellato ufficialmente
Power Rangers: Disney+ rilancia la serie con un reboot; Power Rangers, il reboot prende forma: spuntano i nomi del cast tra star Disney e di Avatar.
Power Rangers: i piani per il reboot cancellato includevano il Multiverso e il ritorno di Tommy Oliver - Ecco i dettagli della serie televisiva reboot di Netflix annunciata nel 2020 e successivamente cancellata rivelati da Jonathan Entwistle. movieplayer.it
Power Rangers, il reboot prende forma: spuntano i nomi del cast tra star Disney e di Avatar - Il nuovo progetto Power Rangers in sviluppo per Disney+ entra in una fase cruciale e, mentre la produzione resta avvolta dal riserbo, iniziano a emergere i primi dettagli sul possibile cast. msn.com
Disney+ riaccende i Power Rangers: il reboot che vuole unire passato e futuro - Se queste prime tracce dovessero trovare conferma, il reboot potrebbe davvero riportare i Power Rangers al centro della cultura pop, con un cast giovane e preparato, pronto a indossare nuovi colori e ... msn.com
«È possibile che non tutti questi nomi arrivino alla fase finale, o che i ruoli principali vengano affidati a un gruppo diverso. » Il ritorno dei Power Rangers su Disney+ in versione live-action sta già facendo discutere. Secondo alcune fonti considerate affidabili da - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.