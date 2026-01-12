Posticipo Serie A Genoa-Cagliari 3-0

Il match tra Genoa e Cagliari, disputato a Marassi, si è concluso con una vittoria per 3-0 dei padroni di casa. Il Genoa ha mostrato un buon ritmo fin dai primi minuti, trovando il vantaggio al 7’ con Colombo, assistito da Malinovskyi. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra di De Rossi, che mantiene saldo il proprio cammino in campionato.

20.24 Tre punti pesantissimi per il Genoa di De Rossi che a 'Marassi' batte 3-0 il Cagliari. Il Genoa parte forte e al 7' è avanti: Malinovskyi serve Colombo che, in spaccata, supera Caprile. Reazione Cagliari con Adopo,Palestra (traversa) ed Esposito (punizione respinta da Leali).Nella ripresa Caprile salva sulla spizzata di Colombo, Luvumbo si fa ipnotizzare da Leali. Al 75' il Grifone raddoppia col sinistro da fuori di Frendrup,subito dopo Ostigard di testa firma il definitivo 3-0 (78'). Fa festa il Genoa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

