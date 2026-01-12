Poste Italiane in down oggi | problemi su sito e app in tutta Italia

Nella giornata di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, Poste Italiane ha riscontrato problemi tecnici che hanno interessato il sito e l'app in diverse regioni italiane. La situazione ha causato disservizi per gli utenti che utilizzano i servizi digitali dell’azienda. Poste Italiane sta lavorando per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Restano aggiornamenti sulla natura e l’estensione del problema.

Nella mattinata di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, numerosi utenti in tutta Italia hanno segnalato un down dei servizi digitali di Poste Italiane. I problemi hanno riguardato sia il sito web ufficiale sia l' app Poste Italiane, rendendo difficoltoso l'accesso ai principali servizi online. Il disservizio ha generato rapidamente un'ondata di segnalazioni sui social network e sulle piattaforme di monitoraggio, in particolare su Downdetector.it, dove i report sono cresciuti nel giro di poche ore.

