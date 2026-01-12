Questa mattina, numerosi utenti in tutta Italia hanno segnalato problemi nell'accesso ai servizi digitali di Poste Italiane. Il disservizio ha causato disagi diffusi, interessando diverse regioni del paese. Le cause e le tempistiche di risoluzione sono ancora in fase di verifica, mentre la società lavora per ripristinare il normale funzionamento dei servizi online.

Questa mattina migliaia di utenti in tutta Italia hanno incontrato difficoltà nell’accedere ai servizi digitali di Poste Italiane. Fin dalle prime ore del mattino, tra le 08:45 e le 11:00 circa, decine di segnalazioni hanno indicato rallentamenti, errori di caricamento e impossibilità di login sia tramite il sito web sia tramite l’app ufficiale. I dati di monitoraggio. Secondo i dati raccolti sulla piattaforma di monitoraggio Downdetector, i picchi di segnalazioni hanno interessato in particolare l’accesso al sito, seguito dall’app mobile e dai problemi di autenticazione. In poco tempo sono state raccolte oltre 700 segnalazioni, numero che suggerisce come i disservizi non fossero limitati a singole aree geografiche o casi isolati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Poste, disagi online in tutta Italia: boom di segnalazioni. Ecco cosa è successo

Leggi anche: App di Poste in down, disagi in tutta Italia

Leggi anche: Fastweb down in tutta Italia: oltre 34mila segnalazioni, ecco cosa sta succedendo alla rete

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Spid, dal 1° gennaio quello di Poste Italiane è a pagamento. Costa 6 euro l’anno.

Poste Italiane in down: utenti segnalano problemi su sito e app in tutta Italia - Poste Italiane in down: disservizi intermittenti sul sito e sull’app, con segnalazioni di problemi di accesso in tutta Italia. notizie.it

Dal 8 gennaio all’8 aprile 2026 l’ufficio postale di Orbetello Centro resterà chiuso. I cittadini temono disagi gravi e chiedono soluzioni al Comune e a Poste Italiane - facebook.com facebook