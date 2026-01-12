Posillipo allarme in mare | giallo dell?uomo disperso

A Posillipo, si segnala la scomparsa di un uomo in mare, in seguito a un incidente durante una tempesta. Le immagini rilevate dai monitor confermano un episodio di forte impatto, con il soggetto travolto da un'onda e disperso nelle acque agitate. Le autorità sono al lavoro per approfondire le circostanze dell’accaduto e avviare le ricerche.

Tavola da surf alla deriva: si teme uomo disperso in mare - Sul posto la guardia costiera e il nucleo elicotteristi dei Vigili del fuoco arrivati da Pontecagnano ... napolitoday.it

Un gorgo è apparso al largo di Posillipo. Attorno allo strano gorgo si è formata una enorme macchia marrone La spiegazione https://fanpa.ge/1Gb89 facebook

