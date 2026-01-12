Posillipo allarme in mare | giallo dell?uomo disperso
A Posillipo, si segnala la scomparsa di un uomo in mare, in seguito a un incidente durante una tempesta. Le immagini rilevate dai monitor confermano un episodio di forte impatto, con il soggetto travolto da un'onda e disperso nelle acque agitate. Le autorità sono al lavoro per approfondire le circostanze dell’accaduto e avviare le ricerche.
L'immagine sul monitor non lasciava margini di manovra al dubbio. Quello che aveva visto, travolto da un'onda gigantesca e sbalzato nel mare in tempesta, era proprio un.
