Portacontainer a incastro con catapulte elettromagnetiche | la nuova invenzione che svela i piani di Pechino

La Cina ha presentato un nuovo modello di portacontainer a incastro dotato di catapulte elettromagnetiche. Questa innovazione permette di trasformare rapidamente la nave in una piattaforma per il lancio di droni e, potenzialmente, di piccoli aerei da combattimento. L’approccio modulare evidenzia un avanzamento nelle tecnologie navali e potrebbe influenzare le strategie marittime future.

La Cina ha sviluppato un'innovativa portaerei portacontainer modulare, ossia una nave commerciale facilmente e rapidamente trasformabile in una piattaforma per il lancio di droni da combattimento e forse anche di aerei leggeri. L’unità, lunga circa 100 metri e costruita originariamente come nave cargo, è stata riconvertita in pochi giorni con un sistema di lancio elettromagnetico montato su quattro container collegati, formando una sorta di pista modulare. Sulla coperta, come si nota da alcune immagini diffuse sul web, sono già presenti droni stealth pronti al decollo, insieme a sistemi difensivi come cannoni automatici da 30 mm, radar a matrice attiva e celle missilistiche verticali simili a quelle di una fregata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

