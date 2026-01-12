Porta a Porta fa festa in prima serata

Porta a Porta si prepara a tornare in prima serata su Rai 1, non per l’attualità, ma per celebrare un importante anniversario. Il noto programma di Bruno Vespa, nato e condotto storicamente in seconda serata, si propone questa volta in un orario diverso per un’occasione speciale, offrendo un’occasione di approfondimento e riflessione su temi e ricordi che hanno segnato la sua lunga storia.

Porta a Porta si appresta ad approdare in prima serata su Rai 1, ma questa volta non è l'attualità a richiamare Bruno Vespa nell'insolito orario per il programma, nato e in onda ancora oggi in seconda serata, bensì un importante compleanno. Mercoledì 21 gennaio, alle 21.30 circa dopo Affari Tuoi, ci sarà Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita, uno speciale promosso in prime time per festeggiare i trent'anni della trasmissione, che ha ufficialmente debuttato in TV sulla rete ammiraglia Rai il 22 gennaio 1996. Alla puntata celebrativa, condotta da Bruno Vespa nello studio per anni definito 'la terza Camera', parteciperanno leader politici, personaggi dello spettacolo, della cultura e della musica.

Crans-Montana, parla il fidanzato: “L’ho vista bruciare, era l’inferno!

RIVIVI LA PARTITA Boubacar porta in vantaggio il San Marino, ma subito dopo arriva il pareggio di Brunetti. Nella ripresa la doppietta di Di Renzo - facebook.com facebook

Da quando è nata la leggenda del #Milan che faceva gol al primo tiro in porta, ci sono stati 135 minuti con 37 conclusioni di cui 10 nello specchio e 3,52 xGoal per segnare quello di Leao in extremis a San Siro con il Genoa. Qui i dati del primo tempo con di #F x.com

