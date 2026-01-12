porro sfodera un partitone buchegger parte male ma si rialza

Nel match tra Porro e Buchegger, si nota un inizio difficile per quest’ultimo, che però riesce a risollevarsi. Tizi-Oualou si mantiene su una valutazione di 6, mostrando segnali di miglioramento, anche se ancora presenti alcune sbavature. La sua rapidità nell’adattarsi a un livello competitivo elevato dimostra una certa maturità, nonostante la giovane età. Un confronto che evidenzia progressi e potenzialità emergenti.

TIZI-OUALOU 6 (att. 50% su 4, 3 b.s.) – Per continuità un segnale di progresso, anche se le sbavature rimangono: la sensazione è che si stia abituando in fretta all'altissimo livello, nonostante la giovane età. Da migliorare la battuta, a partire dall'idea che la precede. BUCHEGGER 6,5 (att. 55% su 22 con 2 err. e 2 muri sub., 3 ace, 5 b.s., 1 muro) – Ikhbayri non c'è, problema agli addominali, e Paul purtroppo parte male. Però poi, dopo una quarantina di minuti alle corde, si rialza, e la partita che confeziona è, nei numeri, degna di pochi sul campo del PalaBarton. DAVYSKIBA 6 (att. 45% su 29 con 1 err.

