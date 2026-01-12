Porcinai apertura senza fontane I giardini riapriranno a febbraio Tutto da rifare al Poggio del Sole

A Poggio del Sole, i giardini di Porcinai saranno riaperti a febbraio, ma i vialetti panoramici necessitano di interventi di sistemazione. La riqualificazione è a carico della ditta, e i lavori riguardano la ricostruzione degli spazi verdi e delle strutture esterne, al fine di ripristinare il progetto originale. La riapertura rappresenta un passo verso il recupero di un luogo di interesse, con lavori ancora in corso per garantire la qualità e la bellezza dei giardini.

A Poggio del Sole i vialetti panoramici non sono come dovevano essere. Tutto da rifare e a spese della ditta. Comune e Soprintendenza hanno eseguito un sopralluogo nel cantiere è costatato l'errore nella realizzazione del camminamento secondo quanto indicato. E così si riparte da capo: i lavori partiranno non appena saranno arrivati i nuovi materiali. Più a valle, i Giardini Porcinai: dove di pronto c'è solo la piazzetta Edo Gori, con la pavimentazione in pietra che restituisce smalto all'area dei Bastioni. Per il resto, c'è ancora la recinzione rossa lungo il perimetro dei giardini e i lavori sembrano procedere a rilento.

