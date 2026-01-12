Pomezia danni alla Torre Civica | in corso la messa in sicurezza
A Pomezia, a causa delle recenti condizioni meteorologiche, la Torre Civica ha riportato alcuni danni superficiali. Attualmente in corso interventi di messa in sicurezza, per garantire la stabilità e la tutela del patrimonio storico. L'amministrazione comunale sta monitorando la situazione e adotterà tutte le misure necessarie per la riqualificazione e la preservazione dell’edificio.
Pomezia, 12 gennaio 2025 – “Nei giorni scorsi, a seguito del maltempo che sta colpendo il nostro territorio, la Torre Civica del nostro comune ha s ubito dei lievi danni esterni. Il gelo notturno e l’aumento del volume dell’acqua piovana, penetrata nell’ interstizi dei blocchi di pietra, ha portato al distaccamento di una lastra di marmo situata sulla merlatura della torre “. E’ quanto si legge in una nota stampa del Comune di Pomezia. “L’amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore ai lavori Pubblici Giuseppino Francioni – si è già a ttivata nel contattare la soprintendenza per mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Roma, sopralluogo alla Torre dei Conti: le operazioni di messa in sicurezza
Leggi anche: Crollo della Torre dei Conti a Roma, via alla messa in sicurezza dell’area dopo la morte di un operaio
Ancora danni nei pressi di Genazzano Autore sconosciuto - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.