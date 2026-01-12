Pomezia danni alla Torre Civica | in corso la messa in sicurezza

A Pomezia, a causa delle recenti condizioni meteorologiche, la Torre Civica ha riportato alcuni danni superficiali. Attualmente in corso interventi di messa in sicurezza, per garantire la stabilità e la tutela del patrimonio storico. L'amministrazione comunale sta monitorando la situazione e adotterà tutte le misure necessarie per la riqualificazione e la preservazione dell’edificio.

