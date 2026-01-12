Poltrona prende fuoco | donna muore nella casa in fiamme

Un incendio si è sviluppato nel quartiere di San Sisto, a L'Aquila, provocando la morte di una donna di 82 anni. La donna, che viveva da sola, non è riuscita a mettersi in salvo, e le fiamme hanno distrutto il suo appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora accertando le cause dell’incendio.

Drammatico incendio nel quartiere di San Sisto, a L'Aquila. Una donna di 82 anni, che viveva da sola in casa, è morta dopo che le fiamme hanno avvolto il suo appartamento. Inutile l'intervento dei soccorsi: per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio.

Prende fuoco la poltrona su cui è seduta, donna muore per le fiamme: i vicini vedono il fumo e danno l’allarme - Una donna di 82 anni è morta in un incendio divampato all’interno della propria abitazione a L’Aquila. fanpage.it

FUOCO POLTRONA L’Aquila: va a fuoco la poltrona, muore una donna di 82 anni - L’anziana stava riposando su una poltrona ed era sola in casa quando le fiamme si sono improvvisamente propagate ... statoquotidiano.it

