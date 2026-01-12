Poliziotta suicida con la pistola d'ordinanza aperta inchiesta per la morte della commissaria Flavia Misuraca
Il 9 gennaio a Bardonecchia è stata trovata morta la commissaria Flavia Misuraca, 27 anni, durante una trasferta di lavoro. Si indaga sulla sua morte, avvenuta con l’uso della pistola di ordinanza. Aperta un’inchiesta per chiarire le circostanze di questo tragico evento.
La commissaria 27enne Flavia Misuraca è stata trovata morta il 9 gennaio in un hotel a Bardonecchia, durante una trasferta. La Procura di Torino sta ricostruendo le ultime ore prima della morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Si toglie la vita con la pistola d’ordinanza, la poliziotta Flavia Misuraca aveva 27 anni: “Voleva lasciare la divisa e tornare in Sicilia”
Leggi anche: Bardonecchia (TO), commissaria di polizia 27enne Flavia Misuraca trovata morta in hotel, uccisa con sua pistola d'ordinanza: ipotesi suicidio
Poliziotta trovata morta in un hotel di Bardonecchia; Suicida in hotel a Bardonecchia, la poliziotta voleva lasciare la divisa e tornare in Sicilia; Reggio Calabria, giovane donna salvata dalla Polizia di Stato mentre minacciava di lanciarsi dal quarto piano.
Suicida in hotel a Bardonecchia, la poliziotta voleva lasciare la divisa e tornare in Sicilia x.com
Una poliziotta palermitana di 27 anni è stata trovata morta nella mattinata di oggi (venerdì 9 gennaio 2026) nella camera dell’hotel in cui alloggiava a Bardonecchia, in Valsusa (Piemonte), dove prestava servizio temporaneamente. “La donna, commissaria di - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.