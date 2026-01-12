Politica campana a lutto per la scomparsa di Luigi Nicolais | i messaggi di cordoglio

La politica campana piange la scomparsa di Luigi Nicolais, ex ministro e presidente del Cnr. Nato nel 1940, ha dedicato gran parte della sua carriera alla pubblica amministrazione e alla ricerca scientifica. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 83 anni, rappresenta una perdita significativa per il panorama politico e accademico italiano. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da diverse realtà istituzionali e politiche.

E' morto all'età di 83 anni Luigi Nicolais, ex ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II e presidente del Cnr dal 2012 al 2016.La carriera Ingegnere chimico e docente per anni all'Università Federico II di Napoli, ricopriva la carica dal 2004 di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Città in lutto per la morte di Galeone, un "poeta" del calcio che piange anche la politica: i messaggi di cordoglio Leggi anche: Scomparsa di Luigi Urciuoli, il cordoglio del M5S Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Morto Francesco Paolo Casavola: fu presidente della Consulta, guidò anche la Treccani; Acli nazionale: cordoglio per la scomparsa del Vescovo Raffaele Nogaro; Lutto nella Chiesa campana: è morto monsignor Nogaro; La scomparsa del Vescovo Nogaro: cordoglio delle Acli di Caserta. Politica campana a lutto per la scomparsa di Luigi Nicolais: i messaggi di cordoglio - E' morto all'età di 83 anni Luigi Nicolais, ex ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II e presidente del Cnr dal 2012 al 2016. salernotoday.it L’immagine di una riunione della politica campana e del tavolo cui sono chiamati a discutere solo uomini la dice lunga sulla parità dei generi in Campania. Di Ciro Pellegrino - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.