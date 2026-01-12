Pjanic rivela dettagli inediti sulla sua carriera, tra il trasferimento all’Atlético Madrid e il passaggio alla Juventus. Nell’intervista, l’ex centrocampista della Roma ripercorre momenti chiave e decisioni importanti, offrendo uno sguardo sincero sui retroscena delle sue scelte professionali. Un racconto che permette di comprendere meglio le tappe fondamentali di un percorso segnato da trasferimenti e ambizioni sportive.

L’ex centrocampista della Roma è tornato su alcuni snodi chiave della sua carriera, aprendo retroscena finora mai raccontati pubblicamente. Il primo riguarda una ferita mai rimarginata. Pjani? ha ricordato la finale di Coppa Italia del 2013 persa contro la Lazio, vissuta interamente dalla panchina: una scelta che lo segnò profondamente. In quel momento, il giocatore aveva già maturato l’idea di lasciare la Roma e aveva trovato un accordo totale con l’ Atlético Madrid, grazie al pressing diretto del direttore sportivo Andrea Berta. A fermare tutto fu Rudi Garcia, che bloccò la cessione e convinse il club a trattenerlo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pjani? racconta l’addio alla Roma: “Ero pronto all’Atlético, poi la Juve”

