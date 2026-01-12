Pizza e cappuccino carbonara all' aceto Le abitudini dei turisti che fruttano poco ai ristoranti di Roma
Durante il Giubileo, molti visitatori stranieri si concentrano sulla spiritualità, trascurando le tradizioni culinarie romane. Comuni abitudini come pizza e cappuccino o piatti con accostamenti insoliti, come la carbonara all'aceto, spesso non generano i ritorni economici attesi dai ristoratori locali. Questo fenomeno riflette come le priorità dei turisti influenzino il rapporto tra domanda e offerta nel settore della ristorazione a Roma.
L’appetito vien mangiando recita il proverbio. Questo non vale però per gli stranieri in visita a Roma durante il Giubileo che, alle prese con la fede, non hanno dedicato molto tempo al cibo deludendo le aspettative dei ristoratori di Borgo Pio. Dossier, girovagando per le vie del Rione a ridosso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
