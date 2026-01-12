Più spazio a bici e pedoni | come cambia via Corelli
Sono iniziati oggi, 12 gennaio, i lavori di riqualificazione di via Corelli, tra la Rotonda Principessa Mafalda di Savoia e via Ponchielli. L’intervento prevede un maggior spazio dedicato a biciclette e pedoni, migliorando la sicurezza e la qualità della viabilità. La riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione delle aree urbane e di promozione di una mobilità sostenibile.
