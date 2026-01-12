Pitti Uomo al via con 750 marchi poi la Fashion Week di Milano | la moda cerca il rilancio dopo un 2025 da dimenticare

Pitti Uomo apre i battenti con la partecipazione di 750 marchi, segnando l'inizio della stagione della moda maschile in Italia. A seguire, la Fashion Week di Milano conferma il suo ruolo centrale nel panorama fashion internazionale. Dopo un 2023 difficile, il settore si concentra su incontri, ordini e segnali di ripresa, offrendo un quadro aggiornato e concreto delle tendenze e delle opportunità del settore.

Nel piazzale della Fortezza da Basso, Firenze torna a misurare la temperatura del menswear: quella fatta di ordini, appuntamenti, buyer e “ segnali ” (prima ancora che di tendenze). Pitti Uomo 109 apre dal 13 al 16 gennaio 2026 con una parola-guida programmatica, “ Motion ”, e un obiettivo dichiarato: sostenere le aziende in un passaggio di fase complicato, tra instabilità geopolitica, mercati nervosi e nuove spinte protezionistiche. Pitti Uomo 109: numeri, tema e nuova geografia dell’offerta. L’edizione 109 porta in Fortezza 750 marchi, con una quota estera pari al 47%, chiamati a presentare le collezioni AutunnoInverno 2026-27. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pitti Uomo al via con 750 marchi, poi la Fashion Week di Milano: la moda cerca il rilancio dopo un 2025 da dimenticare Leggi anche: Pitti Uomo 2026: al via con 750 brand. Le novità della vetrina-moda più prestigiosa Leggi anche: Al via Pitti Uomo con 750 brand (47% stranieri): riflettori sulle tendenze della moda maschile nel mondo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pitti Uomo 109, a Firenze il meglio della moda maschile: 750 brand presentano le nuove collezioni; Ecco la guida al salone della moda maschile a Firenze per gennaio 2026; Pitti Uomo 109: Firenze anticipa il futuro del menswear Autunno/Inverno 2026-27; Pitti Uomo 109 fa crescere le scuole di moda. Pitti Uomo al via con 750 marchi, poi la Fashion Week di Milano: la moda cerca il rilancio dopo un 2025 da dimenticare - 750 marchi, eventi speciali e dati sul fatturato 2025: la moda maschile italiana cerca di superare un anno di flessione ... ilfattoquotidiano.it

La richiesta di menswear italiano nel mondo tiene. E al Pitti Uomo 109 vanno in scena collezioni che premiano i materiali naturali, le costruzioni leggere, le linee rilassate, il rapporto qualità-prezzo x.com

#StylePreview In anteprima la cover del numero di gennaio/febbraio di Style Magazine Italia, da MERCOLEDI in edicola con il Corriere della Sera e da MARTEDI eccezionalmente in anteprima a Pitti Uomo 109. In copertina l'attore britannico Harry Melling #St - facebook.com facebook

