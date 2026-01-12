Pitti Uomo 2026 | al via con 750 brand Le novità della vetrina-moda più prestigiosa

Dal 13 al 16 gennaio 2026 si tiene a Firenze l’edizione 109 di Pitti Uomo, uno degli eventi più importanti nel settore moda maschile. La manifestazione vede la partecipazione di circa 750 brand, offrendo una panoramica aggiornata sulle tendenze e le novità del settore. L’evento, presso la Fortezza da Basso, rappresenta un punto di riferimento per professionisti e appassionati di moda.

Apre i battenti l'edizione 109 di Pitti Uomo: dal 13 al 16 gennaio 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze. Il salone, che da sempre rappresenta la vetrina internazionale più prestigiosa per il menswear, si presenta all'appuntamento invernale con una serie di novità che fotografano l'evolversi del settore e dello stile, i movimenti dei mercati emergenti e i nuovi desideri dei consumatori

