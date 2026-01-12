Piquadro | fatturato primi 9 mesi in crescita

Piquadro, azienda nel settore della pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, ha registrato una crescita del fatturato nei primi nove mesi dell’anno. Il risultato deriva da una strategia focalizzata sulla valorizzazione dei singoli marchi e sulla distribuzione selettiva, che ha contribuito a consolidare la sua posizione sul mercato.

Piquadro, società attiva nel settore della pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, ha chiuso i primi nove mesi dell'esercizio con un fatturato in crescita, grazie alla strategia di valorizzazione dei singoli marchi ed alla distribuzione selettiva. Bene anche l'andamento dell'ultimo trimestre, che conferma la validità delle scelte strategiche. I risultati completi del trimestre e dei nove mesi, chiusi il 31 dicembre 2025 saranno approvati dal CdA il prossimo 5 febbraio. "I risultati dei primi nove mesi riflettono una solida performance in tutto il Gruppo, sostenuta dalla forza dei nostri marchi e dall'efficacia delle azioni strategiche intraprese. Nei primi 9 mesi Piquadro ha registrato un fatturato di 136,8 milioni di euro, in aumento dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2024 mentre il terzo trimestre chiude con ricavi a +3,4%

