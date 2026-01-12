Pietro Zantonini il vigilante morto al freddo in un cantiere delle Olimpiadi | c' è un indagato

È stato iscritto nel registro degli indagati il primo sospettato per la morte di Pietro Zantonini, il vigilante deceduto nel cantiere delle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo. Zantonini, 55 anni, è morto nella notte tra l’8 e il 9 gennaio mentre svolgeva il servizio di sorveglianza davanti allo stadio del ghiaccio. La vicenda è oggetto di indagine per chiarire le cause del decesso.

C'è un primo indagato per la morte di Pietro Zantonini. L'uomo, 55 anni, è deceduto nella notte tra l'8 e il 9 gennaio mentre sorvegliava il cantiere di un'opera che sorgerà davanti allo stadio del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo (Belluno). Nel fascicolo aperto dalla Procura è stato iscritto il.

C’è un Paese che si racconta efficiente, moderno, pronto a ospitare il mondo sotto i riflettori delle Olimpiadi. Poi c’è Pietro Zantonini, 55 anni, morto di freddo durante un turno di vigilanza notturna in un cantiere olimpico a Cortina. Mentre la retorica correva più - facebook.com facebook

A Cortina un vigilante, Pietro Zantonini 55 anni, di una struttura in costruzione per le prossime olimpiadi è morto per un malore durante un turno di lavoro. Era notte e c’erano -13 gradi. Omicidio molto bianco x.com

